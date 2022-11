Al teatro dell’Olivo di Camaiore Successo per l’Intervista al Cervello Show

Tra il pubblico uno spettatore d’eccezione: Sandro Luporini

La stagione teatrale di Camaiore è iniziata con il botto. Grande successo e teatro

esaurito per l’intervista al cervello show scritta ed interpretata da Fabrizio

Diolaiuti con la partecipazione straordinaria del musicista Dino Mancino.

Molto apprezzati gli elementi scenografici del maestro Carlo Cipollini. Lo

spettacolo è filato liscio come l’olio divertendo il numeroso pubblico presente,

tra cui uno spettatore d’eccezione: Sandro Luporini. L’inventore del teatro

canzone e autore di tutti i testi di Giorgio Gaber, a 92 anni compiuti, non è

voluto mancare a questo spettacolo. Mi intrigava l’argomento e così sono venuto a

vedere Fabrizio che devo dire è un buon attore, anche se lui non lo sa. Lo spettacolo è

ben confezionato e gradevole. Con battute divertenti come quella sul mistero del

cervello di Calenda. Così, il grande vecchio del teatro italiano ha commentato

l’Intervista al Cervello Show. La stagione prosegue con La cena dei cretini di

Francis Veber, con Nino Formicola e Max Pisu, in programma lunedì 28

novembre (ore 21:00). Si andrà avanti fino al 30 marzo con personaggi come

Iacchetti, Belvedere, Enia, De Laurentiis, Bassi. Se il buon giorno si vede dal

mattino, la stagione teatrale 2022-23 del teatro dell’olivo di Camaiore si

preannuncia splendida e soleggiata.