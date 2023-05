al Teatro Dell’Olivo Camaiore Anteprima – Tappeti di Segatura – Presentazione dei Bozzetti

Lunedi 8 Maggio ore 21.30

Teatro Dell’Olivo Camaiore Anteprima Tappeti di Segatura Presentazione dei Bozzetti

I Tappeti di segatura come non si sono mai visti andranno in scena lunedì 8 Maggio alle ore 21.30 al Teatro dell’Olivo di Camaiore. Filmati inediti delle passate edizioni, in anteprima i progetti dei tappeti che saranno realizzati il prossimo 9 e 10 giugno, le testimonianze dei protagonisti. Tutti e 17 i gruppi dei tappetari saliranno sul palco. Il priore di Camaiore Silvio Righi illustrerà l’aspetto religioso. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale a cura della musicista Susanna Altemura. L’assessore al turismo Andrea Favilla illustrerà la manifestazione sulle arti effimere, “Solo per una Notte” che si terrà a Lido di Camaiore il 27 maggio. Il sindaco Marcello Pierucci riferirà della recente trasferta a Malta di una delegazione di camaioresi invitata per i tappeti di segatura. Per la prima volta, grazie ad un’intuizione di Fabrizio Diola che condurrà la serata, la segatura e i tappetari calcheranno le tavole del palcoscenico del teatro dell’Olivo. La serata è davvero intrigante e l’ingresso è libero.