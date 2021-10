al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana s’inaugura la Giornata Nazionale dello Spettacolo,

Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana Domenica 24 ottobre s’inaugura la Giornata Nazionale dello Spettacolo,

una scelta importante che arriva mentre si tornano a ripopolare i teatri nella loro totale capienza dopo tanti mesi particolarmente duri, di sofferenza economica, di compressione creativa, di assolute incertezze.

La Compagnia il Circo e la Luna che ha residenza presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana vuole celebrarla con le parole di uno dei più grandi uomini di teatro non solo italiano Il teatro porta alla vita e la vita porta al teatro.

Non si possono scindere le due cose…. ( Eduardo de Filippo) e di una altra grande donna di teatro “Recitare è un bisogno, come quello di amare o di andare in bagno.” ( Mariangela Melato ) vi aspettiamo ai nostri prossimi appuntamenti Compagnia residente Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana Il Circo e la Luna