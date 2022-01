AL TEATRO ALFIERI ARRIVA MASSIMO DAPPORTO CON LA PIECE “IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA”

AL TEATRO ALFIERI ARRIVA MASSIMO DAPPORTO CON LA PIECE “IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA”

Dopo il successo del primo spettacolo, Giovedì 27 gennaio alle 21:15 al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, è la volta de IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA, opera di Eugene Labiche interpretata da Massimo Dapporto, Antonello Fassari e Susanna Marcomeni.

Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran sete, le mani sporche e le tasche piene di carbone, ma non sanno perché, non ricordano niente della notte precedente. Lentamente i due tentano di ricostruire quanto accaduto, ma l’unica cosa di cui sono certi è di essere stati entrambi ad una festa di ex allievi del liceo. Di quello che è accaduto quando hanno lasciato il raduno non sanno niente.



Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e tra una serie di malintesi ed equivoci si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio.

Una situazione paradossale, un po’ beckettiana brillantemente costruita da un gigante della drammaturgia come Eugène Marin Labiche. E ripreso da Andrée Ruth Shammah che afferma di vivere questa esperienza come una scommessa, come la possibilità di dare vita ad uno spettacolo leggero e divertente, ma allo stesso tempo profondo; una riflessione sull’insensatezza e l’assurdità della vita.

La stagione teatrale, organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo assieme al comune di Castelnuovo, continuerà poi martedì 8 febbraio con PEACHUM. Un’opera da tre soldi, con Rocco Papaleo e Fausto Paravidino, una produzione Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile di Torino.

biglietti

platea € 18 / ridotto € 16 / scuole € 12

palchi € 16 / ridotto € 14 / scuole € 9

loggione € 14 / ridotto € 12 / scuole € 7

I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico Comunale (Associazione Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana), via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al sabato in orario 9.30-12.30 ; 15.30-18.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com.