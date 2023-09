AL TEATRO ALFIERI – AL VIA IL CASTING PER LA RICERCA DI COMPARSE

Si svolgono presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana i Casting che saranno condotti da Luca Cortina e Michela Innocenti per conto della Società di produzione cinematografica ALFEA CINEMATOGRAFICA che ricerca per progetto Rai Figurazioni Speciali e Comparse.

Ambosessi, età compresa tra 6 – 12 anni e 18 – 60 anni e oltre 60 per una piccola parte. Le Comparse saranno retribuite come da CNL. La chiamata è rivolta a residenti o domiciliati presso Valle del Serchio. Periodo delle riprese: inizio novembre 2023 Luogo: Castiglione di Garfagnana e zone limitrofe Gli interessati possono presentarsi al casting che si svolgerà domenica 1 e lunedì 2 ottobre 2023 presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, dalle ore 10:00 alle ore 19:00

NOTA BENE: I minori dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o facente vece per compilare in loco la liberatoria per la realizzazione di fotografie.