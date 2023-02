Al Td Lemon 900 torna il Circo Nero Italia con due nuovi imperdibili appuntamenti

Giovedì 23 e domenica 26 febbraio, due performance a tema burlesque e giochi di luci e fuoco, ma altri importanti eventi sono già in programma per tutta la settimana

Lucca, 20 febbraio . Dopo la speciale serata di inaugurazione del nuovo locale Td Lemon 900, che ha aperto i battenti il 1° febbraio regalando ai presenti un imperdibile spettacolo firmato dal Circo Nero Italia, gli artisti del celebre show tornano con due performance dedicate a due temi diversi, di grande impatto visivo ed emozionale. Due momenti che faranno da cornice alla grande proposta che, il Td Lemon 900, offrirà alla sua clientela anche questa settimana, fatta di musica e intrattenimento, ma anche di ottimo cibo e cocktail ricercati in un ambiente unico nel panorama lucchese e non solo.

Ad aprire la nuova settimana di attrazioni ed esibizioni, sarà una serata dedicata al Carnevale e in programma martedì 21 febbraio. Dalle 21,30 infatti, DJ Vicky e Alice Soy, faranno divertire i presenti nel mondo unico della Carnival Night, un party speciale, denso di ritmo, di voci e di energia.

Giovedì 23 febbraio si terrà il primo dei due appuntamenti con il Circo Nero Italia, “il circo della musica e delle passioni che urlano dentro”, come ama definirsi, senza animali e clown, che porta sul palco un concentrato di arte, gioco e suggestione. L’esibizione di giovedì sarà tutta dedicata al mondo del burlesque, con la performer d’eccellenza Honey Anarkos che si esibirà accompagnata dalle tracce di DJ Samuele.

Ancora largo alla musica, venerdì 24 febbraio dalle 21,30 in poi, con i Dj Omy & Frodo back to back con Bubas special guest: un gruppo che già aveva fatto entusiasmare il pubblico del Td Lemon 900 nelle scorse settimane, e che, dopo il successo ottenuto, torna a proporre una nuova straordinaria serata per tutti i clienti.

Una serata ancora di ritmi, quella di sabato 25 febbraio, con l’intrattenimento firmato dal Dj Federico Avanzati.

Chiude il palinsesto settimanale il secondo grande evento firmato Circo Nero Italia. Domenica 26 febbraio, infatti, sarà la volta dell’artista poliedrica, maestra nei giochi di fuoco e nel visual, Daniela Momcheva che regalerà uno spettacolo incredibile tutto dedicato al fuoco e alla luce. In consolle, ci sarà invece Dj Andrea Leporatti per uno show che si rivelerà il perfetto mix tra fascino e divertimento.