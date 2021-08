Al Real Collegio il cinema mette in luce la figura della sorella di Napoleone

Venere imperiale. Paolina Bonaparte nel cinema.

Al Real Collegio il cinema mette in luce la figura della sorella di Napoleone

nella serata in collaborazione con Ezechiele 25,17

Appuntamento mercoledì 25 agosto 2021 a Lucca con Pier Dario Marzi

Ingresso libero dalle 20,45, posti limitati, green pass obbligatorio

“Venere imperiale. Paolina Bonaparte nel cinema”. Con il consueto appuntamento in collaborazione con il Cineforum Cinit Ezechiele 25,17 si chiudono le serate napoleoniche organizzate dall’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”, quest’anno in edizione straordinaria in occasione del bicentenario napoleonico 1821-2021.

Mercoledì 25 agosto 2021 alle 21,30, sempre alle 21,30 nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio di Lucca (ingresso da via della Cavallerizza), l’esperto di storia del cinema Pier Dario Marzi parla della più impertinente e vitale delle sorelle di Napoleone, Paolina, che è stata oggetto di ammirazione nell’arte (la scultura del Canova, i dipinti ottocenteschi) e di curiosità nel cinema per la sua esistenza libera e fuori dagli schemi. Una ventata di passione accenderà la serata napoleonica dedicata al cinema.

Gli eventi organizzati dall’associazione proseguono martedì 31 agosto 2021, sempre alle 21,30 nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio di Lucca (ingresso da via della Cavallerizza) con lo spettacolo ”Erano tre sorelle”, per la regia di Orlando Forioso. In scena il poker di donne della Famiglia Bonaparte con le tre sorelle e la madre. Attraverso i loro litigi la Storia entra in scena. Quella di Francia, e quella della famiglia corsa.

Gli incontri rientrano nel progetto “Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa”, ideato da Roberta Martinelli; quest’anno sono all’interno del calendario “Vivi Lucca 2021” del Comune di Lucca, mentre da sempre si realizzano grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Le Souvenir Napoléonien, associazione internazionale di cui Martinelli è corrispondente per la Toscana occidentale.

Gli incontri sono tutti a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili; è consigliato presentarsi all’ingresso da via della Cavallerizza a partire dalle 20,45 muniti di Green Pass, per permettere le operazioni di controllo in sicurezza.

Info su http://napoleoneeilsuotempo.wordpress.com e su www.facebook.com/napoleonidi