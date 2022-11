Sabato 12 novembre, due giorni prima della data ufficiale, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 al Real Collegio, in centro città, i cittadini potranno incontrare un diabetologo, un infermiere, un podologo, un dietista, un oculista, per approfondire con loro i dubbi e problemi, partendo dal concetto, ormai consolidato, che il diabete coinvolge oggi tutta la popolazione.

La maggior parte degli ambulatori sarà allestita all’interno della storica struttura, mentre nella piazza antistante sarà collocata una postazione in cui l’oculista eseguirà il controllo del fondo oculare.

Dalle ore 11 alle 13 sempre di sabato 12 novembre, nella Sala del Teatro del Real Collegio, dopo il saluto delle autorità, si svolgerà il dibattito sul tema “La multiprofessionalità nel diabete”.

Nel corso dell’evento si alterneranno gli specialisti che sono coinvolti nel complesso percorso multiprofessionale e multidisciplinare, necessario per il corretto e tempestivo trattamento del diabete e delle sue complicanze. Nello specifico interverranno, oltre al personale della Diabetologia (diabetologo, infermiere, podologo, dietista), il cardiologo, il ginecologo, l’internista, il medico di medicina generale, il medico sportivo, il nefrologo, il neurologo, l’oculista, l’ortopedico.

La manifestazione è organizzata e promossa dall’Azienda USL Toscana nord ovest, dall’Associazione lucchese diabetici e dall’Associazione diabete tipo 1 (che sono entrambe affiliate alla Federazione Toscana diabete ODV) insieme al Comune di Lucca, all’Ordine dei Medici e all’Associazione Medici Diabetologi della Regione Toscana.

L’idea di fondo della giornata è che il diabete può essere sconfitto solo se si lavora assieme. E’ infatti indispensabile una stretta collaborazione tra territorio, centri di Diabetologia, specialisti, associazioni di pazienti diabetici, tutti soggetti che “convergono” in maniera integrata e secondo le proprie competenze sulla persona affetta da diabete, che è al centro del percorso educativo-terapeutico.

In Italia i diabetici noti sono circa 4 milioni, mentre 1 milione di persone non sanno di avere il diabete. Inoltre, almeno 2,5 milioni di persone sono ad alto rischio di sviluppare il diabete nel corso degli anni.

Nel territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest ci sono circa 95 mila diabetici, di cui 17 mila nel territorio di Lucca e della Valle del Serchio.

Questi numeri sono resi ancora più pesanti dal fatto che il diabete è la prima causa di malattie cardiovascolari, renali, degli occhi e degli arti inferiori.

Per questa ragione la Diabetologia di Lucca ha sviluppato percorsi diagnostico-terapeutici con unità operative complesse quali la Cardiologia, la Medicina interna, la Nefrologia, l’Oculistica, l’Ortopedia e presto sarà attiva anche una collaborazione con l’Ostetricia e ginecologia.

Durante la Giornata verrà distribuito un testo sull’alimentazione, ricco di brevi e corrette informazioni scientifiche accompagnate da illustrazioni colorate, testimonianze di persone affette da diabete di tipo 1 e 2, menù per tutti i giorni, con indicazioni perfino per la preparazione di dolci e dessert.

Questo perché la base imprescindibile e iniziale della cura del diabete è il corretto stile di vita, inteso come salutare regime alimentare associato ad adeguata attività fisica.

Il testo vuole quindi rappresentare uno strumento educativo rivolto a tutta la popolazione (diabetici e non), con l’intento di comunicare, in modo comprensibile, corrette informazioni e strategie in campo alimentare, in maniera da prevenire il diabete o comunque conviverci in armonia.

(sdg)