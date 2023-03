AL REAL COLLEGIO DI LUCCA IL FESTIVAL “ACQUA-MONDO”

AL REAL COLLEGIO DI LUCCA IL FESTIVAL “ACQUA-MONDO”, KERMESSE DEDICATA ALL’ACQUA E ALLA SUA SALVAGUARDIA ORGANIZZATA DALLA CROCE VERDE DI LUCCA DA MERCOLEDì 22 A DOMENICA 26 MARZO. INCONTRI CON ESPERTI, LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI, BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE TRA GLI EVENTI IN CALENDARIO, CON OSPITI E COLLABORAZIONI DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

Da mercoledì 22 a domenica 26 marzo, Lucca sarà al centro di una “tempesta d’acqua”. No, stavolta il meteo non c’entra: nel centro storico della città, nella prestigiosa cornice del Real Collegio, si terrà il Festival Acqua-Mondo, organizzato dalla Croce Verde di Lucca nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 130 anni, in collaborazione con Comune di Lucca, UST Lucca-Massa Carrara, Enel Italia SPA, Geal SPA, Real Collegio, Ordine degli Architetti PPC Lucca, Lions Club Lucca Le Mura, Consorzio 1 Toscana Nord.

Un Festival ricco di appuntamenti e con ospiti di levatura nazionale e internazionale: ricercatori, docenti universitari, divulgatori scientifici e manager di importanti aziende del settore – dedicato all’oro blu, l’acqua: elemento fondamentale per la vita, che ha condizionato fin dalle origini la storia umana e che ne determinerà anche il futuro prossimo. Nel corso della kermesse – che inizierà proprio in coincidenza con la Giornata mondiale dell’acqua – sono previste numerose iniziative di natura disparata, rivolte a fasce di pubblico differenti: agli incontri con esperti del settore, validi anche per l’aggiornamento professionale e crediti formativi per gli studenti, si alterneranno laboratori organizzati da Enel e Geal dedicati a studentesse e studenti della primaria e della secondaria di primo e secondo grado, volti alla sensibilizzazione dei più giovani ai temi del rispetto dell’ambiente e del risparmio idrico. Durante tutta la durata del Festival Acqua–Mondo ci sarà inoltre una saletta riservata proprio ai più piccoli che, insieme ai loro familiari, potranno usufruire della proiezione gratuita di una produzione di RAI KIDS sull’acqua, “Acqua Team Missione Mare”.

“Sono estremamente orgoglioso di presentare alla Cittadinanza un evento così ricco di iniziative – commenta Daniele Massimo Borella, Presidente della Croce Verde di Lucca – ringrazio tutte le Istituzioni, le Aziende e gli Enti che hanno collaborato per la realizzazione di questa kermesse. Da anni ormai la Croce Verde di Lucca è attiva anche sul fronte della sensibilizzazione alle tematiche ambientali, sempre più pressanti e non rinviabili, e la questione idrica è uno degli argomenti che ci riguardano più da vicino: basti pensare all’estate 2022, alla secca prolungata di numerosi fiumi, ai disagi causati dalla mancanza di acqua. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a quest’iniziativa, che fa parte delle celebrazioni per i primi 130 anni della nostra Associazione – conclude Borella – tanto più che quest’anno cade un altro anniversario: nel 1823, 200 anni fa, iniziarono infatti i lavori per la costruzione dell’acquedotto dell’ingegnere Lorenzo Nottolini, uno dei simboli della nostra città“.

“Porto i saluti e i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale – afferma Giovanni Minniti, vicesindaco del Comune di Lucca – il calendario per le celebrazioni dei 130 anni della Croce Verde, lo abbiamo già detto, è estremamente ricco e variegato e anche questa iniziativa lo conferma. Tanto più che tratta un argomento molto caro alla nostra città, quello dell’acqua“.

“Come Ufficio Scolastico Territoriale, non possiamo non sostenere attività di così alto valore educativo per i giovani – commenta la professoressa Monica Mariti, dell’UST Lucca – In questo evento troviamo due aspetti fondamentali, tra loro integrati: l’educazione al bello e il rispetto dell’ambiente, sviluppati in maniera concreta, tangibile per i ragazzi delle scuole. Per questo motivo, diamo pieno supporto alla manifestazione e ringraziamo la Croce Verde di Lucca per il coinvolgimento”.

Queste le parole di Salvatore Pipus, amministratore delegato e direttore generale di GEAL: “Ringrazio ancora la Croce Verde di Lucca ed in particolare il Presidente Daniele Massimo Borella per questa grande opportunità e per le iniziative e gli eventi che hanno organizzato in occasione della giornata mondiale dell’acqua. GEAL ha voluto sin da subito affiancare Croce Verde con contributi ed interventi che riguardano ovviamente le preziose risorse idriche e la loro tutela. Dalla gestione sempre più sostenibile delle reti e degli impianti, all’impegno per promuovere un consumo responsabile e comportamenti virtuosi, fino alla valutazione degli effetti del cambiamento climatico sul ciclo idrico, proprio su questo argomento, sabato 25 Marzo alle ore 15.00 avremo il piacere di proporre un convegno con un illustre relatore, il Dott. Giorgio Temporelli, divulgatore scientifico ed autore di numerose pubblicazioni.

Nel corso di Acqua-mondo GEAL presenterà anche alcune delle tecnologie che impiega ogni giorno per la gestione delle reti e la riduzione delle perdite idriche e per la gestione degli impianti di depurazione. Si terranno inoltre dei mini-talk sulla sostenibilità con la partecipazione del Team Waidy del Gruppo Acea e dei semplici esperimenti chimici realizzati grazie alla sinergia tra le specialistiche del laboratorio di analisi di GEAL ed i tecnici della Società Elabori”.

Così Emiliano Maratea, referente affari istituzionali e sostenibilità per Toscana e Umbria di Enel Italia: “Enel è onorata di partecipare a questo panel: l’azienda sarà presente con una rappresentazione puntuale dei propri asset sul territorio, specialmente nei laboratori dedicati ai giovani. L’utilizzo consapevole di una risorsa come quella idrica ci permette di contrastare il cambiamento climatico; si pensi a questo: il 34% del fabbisogno energetico regionale viene soddisfatto da centrali che sfruttano energie rinnovabili presenti in Toscana, ivi comprese le centrali idroelettriche. Iniziative come questa sono estremamente importanti per noi, perché ci permettono di intervenire anche a livello di sensibilizzazione e di consapevolezza”.

“Sono davvero contento di essere qui, alla presentazione del festival Acqua-mondo, specialmente perché è un’iniziativa rivolta ai giovani. Il Real Collegio, nel suo statuto storico datato 1896, ha riferimenti precisi alle finalità educative dell’istituzione – Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio – pertanto è doveroso, per noi, ospitare iniziative come questa. Siete i benvenuti, siamo onorati di accogliervi”.

“Un sentito ringraziamento a Croce Verde e al suo presidente Borella per l’invito a partecipare al Festival – dichiara Giulia Bertolucci, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti PPC Lucca – come Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lucca siamo lieti che Croce Verde abbia voluto condividere i propri festeggiamenti per il 130° anno di attività con enti, associazioni e aziende del territorio. Lodevole la scelta di non essere solamente autocelebrativi, ma ancor più significativa ci è parsa la scelta degli argomenti su cui concentrare le attività durante l’anno 2023, tutti temi sui quali è importante sensibilizzare i cittadini.

Uno di questi è l’attenzione all’acqua per noi non solo elemento di prosperità e fonte energetica, ma soprattutto risorsa ordinatrice del territorio, componente di alto valore ecosistemico, elemento costitutivo del paesaggio, ed importante fonte identitaria, legata alla cultura e alla storia della nostra città. Queste sono le considerazioni che ci hanno spinto a proporre, nell’ambito del Festival Acqua Mondo, il seminario “Acqua e Architettura: storia, salute e identità territoriale” attraverso il quale parleremo del valore dell’acqua sotto vari aspetti: naturalistico, ambientale, paesaggistico, identitario, storico e culturale con tre relatori interdisciplinari: l’Agronomo Rovai, professore presso l’università di Pisa, la Biologa Chines, l’Architetto Bedini noto per i suoi studi sull’acquedotto del Nottolini, le fontane della città e il condotto pubblico. Seppure si tratti di un seminario valido per la formazione degli architetti, il tema è sicuramente di interesse per le scuole e per un pubblico più vasto pertanto tutti sono i benvenuti al seminario che si terrà il 23 Marzo alle ore 15″.

“Grazie al presidente Borella e alla Croce Verde di Lucca per questa bella opportunitò, che ben si aggancia all’interesse del nostro Club per le attività e gli interventi a carattere culturale – commenta Francesco Caredio, presidente di Lions CLub Le Mura Lucca – uno dei punti fondamentali che ci eravamo prefissati per quest’anno era la celebrazione dei 200 anni dell’acquedotto del Nottolini. Sono un convinto fautore della collaborazione tra le realtà del territorio, e da un’interlocuzione con la Croce Verde per altre attività è nata l’idea di lavorare assieme per questo festival, proprio per sottolineare l’importanza e la bellezza delle opere dell’igegnere lucchese. L’appuntamento è per mercoledì 22, proprio per l’apertura della kermesse”.