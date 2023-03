AL REAL COLLEGIO DI LUCCA IL FESTIVAL “ACQUA-MONDO”, KERMESSE DEDICATA ALL’ACQUA E ALLA SUA SALVAGUARDIA

AL REAL COLLEGIO DI LUCCA IL FESTIVAL “ACQUA-MONDO”, KERMESSE DEDICATA ALL’ACQUA E ALLA SUA SALVAGUARDIA ORGANIZZATA DALLA CROCE VERDE DI LUCCA DA MERCOLEDì 22 A DOMENICA 26 MARZO. INCONTRI CON ESPERTI, LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI, BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE TRA GLI EVENTI IN CALENDARIO, CON OSPITI E COLLABORAZIONI DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

Da mercoledì 22 a domenica 26 marzo, Lucca sarà al centro di una “tempesta d’acqua”. No, stavolta il meteo non c’entra: nel centro storico della città, nella prestigiosa cornice del Real Collegio, si terrà il Festival Acqua-Mondo, organizzato dalla Croce Verde di Lucca nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 130 anni, in collaborazione con Comune di Lucca, UST Lucca-Massa Carrara, Enel Italia SPA, Geal SPA, Real Collegio, Ordine degli Architetti PPC Lucca, Lions Club Lucca Le Mura, Consorzio 1 Toscana Nord.

Un Festival ricco di appuntamenti e con ospiti di levatura nazionale e internazionale: ricercatori, docenti universitari, divulgatori scientifici e manager di importanti aziende del settore – dedicato all’oro blu, l’acqua: elemento fondamentale per la vita, che ha condizionato fin dalle origini la storia umana e che ne determinerà anche il futuro prossimo. Nel corso della kermesse – che inizierà proprio in coincidenza con la Giornata mondiale dell’acqua – sono previste numerose iniziative di natura disparata, rivolte a fasce di pubblico differenti: agli incontri con esperti del settore, validi anche per l’aggiornamento professionale e crediti formativi per gli studenti, si alterneranno laboratori organizzati da Enel e Geal dedicati a studentesse e studenti della primaria e della secondaria di primo e secondo grado, volti alla sensibilizzazione dei più giovani ai temi del rispetto dell’ambiente e del risparmio idrico. Durante tutta la durata del Festival Acqua–Mondo ci sarà inoltre una saletta riservata proprio ai più piccoli che, insieme ai loro familiari, potranno usufruire della proiezione gratuita di una produzione di RAI KIDS sull’acqua, “Acqua Team Missione Mare”.

Prevista altresì un’edizione speciale di Io non rischio, l’evento di diffusione di buone pratiche organizzato dalla Protezione civile, a tema “alluvione”, che si svolgerà nella giornata conclusiva di domenica.

“Sono estremamente orgoglioso di presentare alla Cittadinanza un evento così ricco di iniziative – commenta Daniele Massimo Borella, Presidente della Croce Verde di Lucca – ringrazio tutte le Istituzioni, le Aziende e gli Enti che hanno collaborato per la realizzazione di questa kermesse. Da anni ormai la Croce Verde di Lucca è attiva anche sul fronte della sensibilizzazione alle tematiche ambientali, sempre più pressanti e non rinviabili, e la questione idrica è uno degli argomenti che ci riguardano più da vicino: basti pensare all’estate 2022, alla secca prolungata di numerosi fiumi, ai disagi causati dalla mancanza di acqua. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a quest’iniziativa, che fa parte delle celebrazioni per i primi 130 anni della nostra Associazione – conclude Borella – tanto più che quest’anno cade un altro anniversario: nel 1823, 200 anni fa, iniziarono infatti i lavori per la costruzione dell’acquedotto dell’ingegnere Lorenzo Nottolini, uno dei simboli della nostra città“.