Al Puccini Museum iniziative per Lucca Classica Music Festival

Lucca, 28 aprile 2023 – Tante le proposte del Puccini Museum – Casa natale di Giacomo Puccini per questa primavera che ha portato anche quest’anno a Lucca l’auditorium diffuso della manifestazione Lucca Classica Music Festival.

Si inizia sabato 29 aprile (ore 11:00 e ore 12:00) con la possibilità di partecipare alla visita guidata del Puccini Museum – Casa natale di Giacomo Puccini condotta dagli studenti delle classi IE e IB della Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” nell’ambito del percorso didattico Puccini a scuola – Guida per un giorno.

Nel pomeriggio alle ore 15:30 presso la Casermetta San Colombano, mura urbane si svolgerà Cowboys all’opera, laboratorio dedicato all’opera per bambini 6- 12 anni ed in particolare è un’occasione per far conoscere La Fanciulla del West e di come Giacomo Puccini ha portato il Far West nei teatri d’opera ben prima che inventassero i film western, e conoscere la storia di Minnie, giovane fanciulla che gestisce un saloon, e di Dick Johnson, un bandito dal cuore buono, innamorato della bella Minnie.

Domenica 30 aprile 2023 (orari: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00) presso la Casermetta San Colombano, mura urbane è possibile visitare L’Opera in cartellone, mostra di elaborati realizzata dalle classi III A, C, D, I e G della Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” e III A e IV A del Liceo Scienze Applicate – Polo Scientifico Tecnico Professionale “Enrico Fermi” nell’ambito del progetto didattico Puccini a scuola.

Infine, lunedì 1° maggio alle ore 12:00 Visita guidata inclusa nel prezzo del biglietto del Puccini Museum – Casa natale

Prenotazioni al numero 0583 1900379, visite@puccinimuseum.it o direttamente presso la biglietteria del Museo piazza Cittadella, 5 Lucca

Info sul sito puccinimuseum.org e sui canali social.