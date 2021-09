AL PRINCIPINO ARRIVA LA GIARRETTIERA PICCANTE UNIVERSALE

AL PRINCIPINO ARRIVA LA GIARRETTIERA PICCANTE UNIVERSALE

Fuori stagione e più piccante che mai sbarca al Principino a Viareggio la

Giarrettiera Piccante che quest'anno diventa Universale, come il Carnevale a

cui da sempre si abbina. Sabato 25 settembre, vigilia del secondo Corso

Carnevale, cena di altissimo livello ed elezione della Giarrettiera 2021, come

sempre organizzata dal CIP – Club Italiano del Peperoncino. Menù

ricchissimo e ricercato dagli antipasti al dolce e ottima selezione di vini, al

resto ci pensa sua maestà il peperoncino, rigorosamente a parte per chi lo

ama a completare i profumi dei piatti. Durante la serata l'elezione della

Giarrettiera 2021, non si tratta di una gara di bellezza ma di creatività e

goliardia nel creare a base peperoncino la più bella ed originale giarrettiera. A

presentare la serata il giornalista Andrea Montaresi con la musica di Dino

Mancino e l'esibizione di Caterina Ferri. Tantissimi i premi per le partecipanti

ed anche per le maschere presenti alla serata che rappresenta uno dei più

belli appuntamenti e gran gala di Carnevale anche se quest'anno per la prima

volta a settembre.

Appuntamento dunque sabato 25 settembre al Principino, info e prenotazioni

al 3482557093