Viareggio – L’istituto Carlo Piaggia di Viareggio ha organizzato una mattinata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, con la partecipazione del dottor Duilio Francesconi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Senologica dell’Azienda ASL 12 Versilia, e coordinatore del Gruppo interdisciplinare di diagnosi e cura della patologia della mammella

Accompagnate dalla professoressa Maria Vittoria Nardini, le studentesse dell’ultimo anno sono state coinvolte in una lezione dedicata alle buone pratiche da seguire, con un focus specifico legato proprio alla prevenzione, vera e propria arma indispensabile per combattere in tempo l’insorgere del tumore.

Alla mattinata ha partecipato anche l’assessora alle politiche sociali del comune di Viareggio, Sara Grilli e la stessa dirigente scolastica dell’istituto Rossana Pacini.

Una lezione particolarmente coinvolgente che ha visto molti interventi e domande da parte delle studentesse che si sono rivelate già molto preparate sulla tematica.

