AL PARCO SCIENTIFICO DI CAPANNORI UN SEMINARIO SULLA MISURAZIONE DELLA CIRCOLARITA’ E DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE

AL PARCO SCIENTIFICO DI CAPANNORI UN SEMINARIO SULLA MISURAZIONE DELLA CIRCOLARITA’ E DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE

Mercoledì 6 dicembre alle ore 9

Mercoledì 6 dicembre, a partire dalle ore 9, al Parco Scientifico di Capannori, a Segromigno in Monte, si svolgerà un seminario intitolato ‘Misurare la circolarità e la sostenibilità delle imprese’ rivolto alle imprese e alle organizzazioni di servizi.

L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Etika Consulting Srl e L.M.P.E. Srl che operano all’interno del Parco e con Bureau Veritas.

Nel corso dell’incontro sarà affrontato il tema della misurazione della sostenibilità di un’organizzazione o di un gruppo tramite LCA (Life Cycle Assessment): uno strumento per la valutazione e quantificazione dei carichi energetici e ambientali associati a un prodotto/processo, in particolare basato sull’indicatore della Carbon Foot Print e la nuova specifica tecnica UNI/TS 11820:2022, pubblicata il 30 novembre 2022, che definisce un set di indicatori necessari a misurare il livello di circolarità e la sua traduzione in un valore di “rating”.

Il seminario si aprirà con i saluti dell’assessore al Parco Scientifico Lucia Micheli.

“Quella in programma mercoledì prossimo è una iniziativa di formazione e di aggiornamento di particolare importanza – spiega l’assessore Micheli-, perché offre l’opportunità alle imprese di essere informate in modo approfondito da esperti del settore su un tema di grande rilevanza e attualità come la misurazione della circolarità e della sostenibilità delle imprese, attraverso l’illustrazione dei più recenti strumenti. Promuovere l’economia circolare e la sostenibilità aziendale è uno degli obiettivi prioritari del nostro Parco Scientifico e per questo motivo intendiamo sostenere le imprese del territorio nell’acquisire sempre più competenze in questo ambito realizzando iniziative come questa”.

Il primo intervento in programma sarà quello di Matteo Maccanti di Etika Consulting Srl che parlerà di impresa e modello sostenibile, dell’importanza della Carbon Footprint di Organizzazione e degli strumenti per misurare e valutare la circolarità e la sostenibilità delle imprese. Successivamente prenderanno la parola David Barsi di L.M.P.E. Srl Sb che porterà un contributo sulla ricerca innovativa volta alla sostenibilità e sulla circolarità di prodotto e ilustrerà alcuni casi studio e Monica Pellini di Etika Consulting Srl che terrà un intervento sui temi “Bilancio di sostenibilità: evoluzione della Corporate Social Responsibility, dalla CRD all’ESG (Environmental, Social, Governance) e “Relazione tra ESG e redditività- I vantaggi del rating ESG”. Il seminario si chiuderà con l’intervento di Daniele Lucchetti di Bureau Veritas Italia Spa Sb che terrà un intervento intitolato “Norma UNI/TS 11820:2022 Misurazione della circolarità:metodi e indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni” e con l’illustrazione di alcuni casi aziendali.

Il seminario è gratuito, per partecipare è richiesta l’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/ jpkVcawJi61QrnCH8. L’incontro potrà essere seguito anche on line collegandosi al link meet.google.com/kic-jbdu-utn.