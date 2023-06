AL PARCO ILIO MICHELONI’ DI LAMMARI L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE ‘CAPANNORI, LA BELLEZZA OVUNQUE’

VENERDI’ 30 GIUGNO AL PARCO ILIO MICHELONI’ DI LAMMARI L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE ‘CAPANNORI, LA BELLEZZA OVUNQUE’

Si intitola ’Capannori, la bellezza ovunque’- Terra Acqua, Fuoco e Aria’ la mostra fotografica itinerante promossa dall’amministrazione comunale in occasione del Bicentenario del Comune che sarà inaugurata venerdì 30 giugno alle ore 18.00 al Parco ‘Ilio Micheloni’ di Lammari. La cerimonia inaugurale che vede la collaborazione di Lillero-Il vero mercato del baratto- e dell’Associazione Per Lammari, si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini e vedrà la partecipazione della consigliera delegata al Bicentenario Silvana Pisani. La mostra racconta in una quindicina di scatti il territorio capannorese a partire dai quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria ed è realizzata dal Fotoclub Capannori, dal Gruppo Fotografico Compitese e dagli Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese. I testi sono tratti dal libro ‘Capannori, una comunità plurale 1823-2023 edito da Publied e sono di Sebastiano Micheli, Claudio Rovai, Giovanni Massoni, Daniele Marchetti, Gilberto Bedini, Maria Panattoni e Lorenzo Maffei.

“Il territorio capannorese è un territorio che ben si racconta a partire dai quattro elementi-afferma il sindaco, Luca Menesini-. Pensare a Capannori oggi è pensare a un Comune e ad una comunità che promuove l’acqua pubblica con la Via dell’Acqua. Capannori è anche terra di agricoltori, di persone laboriose che utilizzano in modo sostenibile la terra ed è anche la Festa dell’Aria che porta a volare nei nostri cieli tante mongolfiere. Capannori è inoltre passione, ovvero il fuoco che unisce l’intera comunità che con orgoglio e senso di identità promuove le proprie tradizioni e la propria bellezza. Questa mostra in occasione dell’anno in cui il Comune compie 200 anni, coglie con i suoi scatti queste caratteristiche di una terra e di una comunità che guardano all’innovazione partendo da radici ben solide”.

“Questa mostra oltre ad avere un valore artistico e a comunicare attraverso scatti suggestivi alcune delle caratteristiche peculiari di Capannori, ha il pregio di essere itinerante – afferma la consigliera, Silvana Pisani-. Riteniamo importante portare alcune delle iniziative realizzate nell’ambito del Bicentenario del Comune nelle varie frazioni del territorio per avvicinarle ai cittadini in modo che possano fruirne più facilmente”.

Dopo il taglio del nastro è in programma la performance ‘Leggeri come le bolle’ a cura della Compagnia Sabot di Fabio Saccomani organizzata da Lillero-Il vero Mercato del baratto- nell’ambito dell’iniziativa ‘Estate Lillero in Tour’. La mostra, che rimarrà allestita al parco ‘Ilio Micheloni’ di Lammari per circa un mese, oltre alla collaborazione delle associazioni vede il supporto come sponsor di ‘Pietro Fazzi – Private Banker’.