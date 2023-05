Labirinto porta in città artisti tra i più eminenti della scena urbana, giovani ma già riconosciuti a livello internazionale, ciascuno dei quali è contraddistinto da uno stile unico, ben riconoscibile. Moneyless, pioniere del muralismo astratto in Italia, è partito dallo studio del minimalismo e della geometria; combinando i graffiti con le sperimentazioni artistiche è riuscito a creare uno stile unico, in cui stasi e cinesi sono i due poli opposti di un unico universo. StenLex, duo italiano annoverato tra i pionieri dello “stencil graffiti”, è noto in ambito internazionale per aver introdotto, a partire dal 2002, l’utilizzo della mezzatinta nello stencil. Tellas porta avanti una ricerca semiotica derivante da un’estetica non propriamente urbana, in cui centrale è la natura, con le cui forme l’artista crea particolari intrecci di segni, che sconfinano nell’astrazione; tutti i suoi lavori sono concepiti come studi, analisi prodotte su diversi supporti: grandi superfici murali, carte, tele, con l’aggiunta di installazioni e produzioni audio e video. Gli artisti protagonisti di Labirinto, provengono dalla scena urbana e sono accomunati dall’aver iniziato la loro ricerca espressiva nel contesto spontaneo della strada, iniziano a dare vita al loro labirinto creativo partendo dal Palazzo delle Esposizioni, per poi uscire in un secondo momento dal museo e popolare, con le proprie creazioni, gli spazi cittadini. La mostra sarà visitabile presso il Palazzo ad ingresso libero, dal 6 maggio al 25 giugno compresi, dal martedì alla domenica, con orario 16:00 – 20:00. L’ingresso all’inaugurazione è libero fino ad esaurimento posti