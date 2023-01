Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori,

Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori, legato alla stagione di prosa 2022-2023 del Teatro del Giglio.

Gli incontri con gli attori rappresentano un’occasione per conoscere, in una situazione informale, i protagonisti del teatro, del cinema e della televisione e per confrontarsi con loro.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Prenotarsi scrivendo a segreteria@ fondazionebmluccaeventi.it