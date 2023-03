Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori, legato alla stagione di prosa 2022-2023 del Teatro del Giglio.

Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori, legato alla stagione di prosa 2022-2023 del Teatro del Giglio.

Sabato 25 marzo, alle ore 18:00, presso l’Auditorium di Piazza San Martino 7, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, in scena dal 24 al 26 marzo con lo spettacolo Pour un oui ou pour un non,

incontreranno il pubblico.

Lo spettacolo porta in scena due amici che si ritrovano dopo un non motivato distacco e che si interrogano sulle ragioni della loro separazione, scoprendo che sono stati i silenzi tra le parole dette e soprattutto le ambiguità delle “intonazioni” a deformare la loro comunicazione, aprendola a significati multipli e variati. (Estremamente interessante come ogni “intonazione” possa essere variamente interpretata dalla disposizione d’animo di chi l’ascolta.)

Questo è il tema centrale di Pour un oui ou pour un non, titolo che si può semplicemente tradurre con “Per un si o per un no”, ma che in realtà significa molto di più. Franco Branciaroli e Umberto Orsini che si ritrovano sulla scena dopo tanti anni per dare vita, con la loro abilità, al terribile gioco al massacro che la commedia prevede.

A guidare questo gioco sarà uno dei maestri indiscussi dello spettacolo, Pier Luigi Pizzi, che ritorna qui al suo antico amore per la prosa.

Gli incontri con gli attori rappresentano un’occasione per conoscere, in una situazione informale, i protagonisti del teatro, del cinema e della televisione e per confrontarsi con loro.

Dopo l’incontro verrà offerto un piccolo aperitivo.