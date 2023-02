Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori, legato alla stagione di prosa 2022-2023 del Teatro del Giglio.

Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori, legato alla stagione di prosa 2022-2023 del Teatro del Giglio.

Sabato 04 marzo alle ore 18:00, presso l’Auditorium di Piazza San Martino 7, Silvio Orlando incontrerà il pubblico a proposito dello spettacolo “La vita davanti a sé”, in scena al Teatro del Giglio dal 3 al 5 marzo.

La vita davanti a sé di Romain Gary è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia.

Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma.

Gli incontri con gli attori rappresentano un’occasione per conoscere, in una situazione informale, i protagonisti del teatro, del cinema e della televisione e per confrontarsi con loro.

Dopo l’incontro verrà offerto un piccolo aperitivo