Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori, legato alla stagione di prosa 2022-2023 del Teatro del Giglio.

Sabato 4 febbraio alle ore 18:00, presso l’Auditorium di Piazza San Martino 7, gli interpreti dello spettacolo Festen, adattamento teatrale dell’omonimo film danese, diretto nel 1998 dal Premio Oscar 2021 Thomas Vinterberg (prima opera aderente al manifesto Dogma 95) incontreranno il pubblico per uno scambio dialogico sullo spettacolo e non solo.

Concentrato sui temi degli equilibri familiari e della possibilità ed opportunità di sovvertirli, scavando nelle situazioni scomode, nei tabù, nel non-detto in generale, Festen riflette sulla figura paterna e l’autorità costituita, attraverso una rete di rimandi letterari, da Amleto all’universo favolistico dei fratelli Grimm.

Gli incontri con gli attori rappresentano un’occasione per conoscere, in una situazione informale, i protagonisti del teatro, del cinema e della televisione e per confrontarsi con loro.

Dopo l’incontro verrà offerto un piccolo aperitivo.

Ingresso libero su prenotazione, scrivendo a segreteria@ fondazionebmluccaeventi.it.