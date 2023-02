Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori,

Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori, legato alla stagione di prosa 2022-2023 del Teatro del Giglio.

Sabato 11 febbraio alle ore 18:00, presso l’Auditorium di Piazza San Martino 7, Eros Pagni e gli altri interpreti della compagnia incontreranno il pubblico.

Grande classico del teatro pirandelliano, qui riproposto nella rivisitazione di Luca Fusco (che tanto ha studiato Pirandello) il quale torna a lavorare con Eros Pagni nell’allestimento coprodotto dal Teatro Stabile di Catania, dal Teatro Biondo di Palermo, dalla Compagnia La Pirandelliana e dal Teatro Sannazaro di Napoli. Focus psicologico dello spettacolo è il processo di messa a nudo di se stessi ed il racconto della propria vicenda personale, attraverso una sofferenza atroce ma inevitabile ai fini della sopravvivenza, un bisogno ineludibile, unico modo per rivendicare la propria esistenza. Un bisogno che, oggi più che mai, siamo tutti in grado di comprendere e di fronte al quale ci troviamo e riveliamo vulnerabili, anche a causa dell’ossessiva esigenza di condivisione che passa dalla socialità virtuale.

Gli incontri con gli attori rappresentano un’occasione per conoscere, in una situazione informale, i protagonisti del teatro, del cinema e della televisione e per confrontarsi con loro.

Dopo l’incontro verrà offerto un piccolo aperitivo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti