al Palazzo della Cultura di Cardoso lo spettacolo Ich War Da! di e con Marco Brinzi e prima il Battesimo Civico dei neodiciottenni

Nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria

Domenica 22 gennaio 2023 ore Palazzo della Cultura in Cardoso lo spettacolo Ich War Da! di e con Marco Brinzi e prima il Battesimo Civico dei neodiciottenni

Il Comune di Stazzema ed il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema organizzano in occasione del Giorno della Memoria presso il Palazzo della Cultura in Cardoso la messa in scena dello spettacolo ICH WAR DA ! ideato dall’attore Marco Brinzi e Caterina Simonelli per restituire giustizia alle vittime, e ai familiari, della strage di Sant’Anna di Stazzema. ICH WAR DA _ IO ERO LA’ di e con MARCO BRINZI e CATERINA SIMONELLI Fotografie in scena OLIVERO TOSCANI Musiche Lucio Leoni Materiale scenografico a cura di Teatro del Giglio di Lucca Una produzione IF PRANA – TEATRO DEL GIGLIO DI LUCCA- PARCO NAZIONALE DELLA PACE STAZZEMA. Lo spettacolo ripercorre la strage del 12 agosto 1944 di Sant’Anna di Stazzema e l’uccisione di circa 500 innocenti, donne bambini e anziani, caduti per mano della furia nazista che agì quella mattina in Versilia. Lo spettacolo è un dialogo teatrale tra una giornalista d’inchiesta e l’unico nazista ancora in vita del 16° reggimento Panzergrenanider Reichsfuhrer-SS. Dei 10 tenenti e sottufficiali tedeschi che nel 2005 vennero condannati alla pena dell’ergastolo dal Tribunale Militare di La Spezia nessuno di questi ha scontato la condanna. Alcuni morirono durante lo svolgimento del processo, altri invece si sono avvalsi della possibilità di non essere estradati in Italia poiché la Germania garantisce ai suoi cittadini la possibilità di non essere estradati contro la loro volontà.

Lo spettacolo sarà preceduto dal BATTESIMO CIVICO dei neodiciottenni che hanno compiuto gli anni nel 2004 a cui il Sindaco Maurizio Verona consegnerà una copia della Costituzione e un attestato.

“Iniziamo con queste iniziative l’approccio al Giorno della Memoria”, commenta il Sindaco di Stazzema e presidente del Parco Nazionale della Pace, Maurizio Verona, “ che vedrà altre iniziative nei prossimi giorni. Lo facciamo con uno spettacolo che ci fa riflettere e ci deve far pensare su come la memoria sia importante e su come a Sant’Anna sia stata bistrattata dalle istituzione. Lo facciamo con un gesto simbolico importante come quello di consegnare la Costituzione a tutti i neodiciottenni: la maggiore età segna un passaggio importante perché si diventa cittadini che possono esercitare in modo attivo il loro ruolo nella società: la Costituzione contiene le linee guida dell’agire comune nella società ed i principi da difendere ogni giorno”.

Stazzema, 20 gennaio 2023