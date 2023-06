AL MUSEO ATHENA SI PRESENTA IL LIBRO ‘OLTRE IL DOLORE’ DI CINZIA VILUCCHI

Venerdì 16 giugno alle ore 17.30 al Museo Athena di Via Carlo Piaggia a Capannori è in programma la presentazione del libro ‘Oltre il dolore’ di Cinzia Vilucchi, promossa dal Comune. Si tratta di un libro autobiografico che l’autrice ha scritto come “terapia”, durante un percorso di risoluzione del trauma della perdita del marito. Cinzia perde il marito, Angelo, in un incidente sul lavoro, il 1 agosto 2013 in un cantiere a Monsummano Terme. Resta nel dolore per otto anni. Conosce Francesca Ambrosini, medico veterinario comportamentista e counselor, che l’aiuta a inserire Maia, la sua gattina, nel contesto familiare. A lei si affida per superare il trauma della perdita. Nasce ‘Oltre il dolore’, un manoscritto scritto di getto, lasciato così puro e genuino senza ricorrere all’editing, per valorizzare il processo e non il prodotto. Si richiama l’attenzione alla richiesta di aiuto. L’arte e gli animali sono il sostegno e la “terapia”. Un lungo percorso, doloroso che porta Cinzia alla rinascita. Alla presentazione sarà presente anche Francesca Ambrosini, counselor e medico veterinario comportamentista che interverrà sul tema “Come l’arte e gli animali ci possono aiutare in momenti difficili”. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della mostra ‘Non numeri ma persone’ allestita al museo Athena che presenta i numerosi volti di persone che hanno perso la vita sul lavoro, accompagnati da didascalie e poesie dedicate a ognuno di loro.