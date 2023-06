AL MUSEO ATHENA SI INAUGURA LA MOSTRA ‘NON NUMERI MA PERSONE’

Realizzata e promossa dall’ Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti presenta i numerosi volti di persone che hanno perso la vita sul lavoro

Sabato 10 giugno alle ore 17.00 al museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori, sarà inaugurata la mostra fotografica “Non numeri ma persone”, realizzata e promossa dall’ Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti che dalla sua fondazione nel 1998 ha lo scopo, come cita lo statuto dell’associazione, di “perseguire ogni azione in favore della tutela della vita, dell’integrità e della sicurezza dei lavoratori, contro gli incidenti sui luoghi di lavoro e di promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’argomento, con ogni strumento non violento”.

All’inaugurazione della mostra che vede il patrocinio del Comune di Capannori, saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’ Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti, oltre alle curatrici della mostra, Yuri Leoncini e Valeria Parrini Toffolutti.

La mostra “Non numeri ma persone” è nata nel 2009 con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dei Comuni di Piombino e della Val di Cornia, il sostegno di Unicoop Tirreno e la collaborazione di Premio Leoncini; con i suoi 93 allestimenti itineranti nelle varie regioni presenta i numerosi volti di persone che hanno perso la vita sul lavoro, accompagnati da didascalie e poesie dedicate a ognuno di loro. Descrive speranze e passioni di persone comuni, stroncate mentre erano a lavoro.

Sarà possibile visitare la mostra da sabato 10 giugno a sabato 24 giugno, negli orari di apertura del museo:martedì e giovedì : 9.00 -13.00, venerdì : 13.00- 19.00 sabato : 10.00-13.00 e 16.00 – 19.00.

Per informazioni chiamare il numero 0583 428784 o scrivere una mail all’indirizzo staff.museo@comune.capannori. lu.it.