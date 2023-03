AL MUSEO ATHENA SI INAUGURA LA MOSTRA D’ARTE ‘ALCHEMICA’ DI FABRIZIO ORLANDINI

Sabato 11 marzo, alle ore 17.30, al museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori verrà inaugurata la mostra d’arte “Alchemica” di Fabrizio Orlandini, importante artista lucchese, alla presenza del critico d’arte Matteo Corati. La mostra esporrà varie opere d’arte realizzate con materiali diversi.

Fabrizio Orlandini è nato a Lucca nel 1953, ha compiuto i suoi studi nell’Istituto d’Arte ‘A. Passaglia’, diplomandosi nella sezione di Scultura. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Firenze, ed i laboratori Orafi di Arezzo. Ha insegnato per un breve periodo all’Istituto d’Arte ‘S. Stagi’ di Pietrasanta, ed è entrato in contatto con la migliore tradizione artigiana nei laboratori del marmo e nelle fonderie. Si forma così quella vasta preparazione tecnologica che è fondamentale per la sua attività. Nell’ultimo decennio aumenta la partecipazione a mostre, simposi, rassegne internazionali, dalla Biennale Città della Spezia, all’Expo di Bari, Bologna, Padova, Art Fair Stockholm, International Art Competition (N.Y.), Lineart Gent, Arco Madrid, Europart Geneve, Art Jonction Cannes, ACAF Melbourne, Premio Italia Scultura “Art Leader” Parigi, Contemporary Art Centre Holland, SIAC Strasburgo “Un Tocco di Vanità “Gioielli Ferrarra – “Sensuality” Unoaerre Jewelry Las Vegas – “Zen” by Unoaerre Milano.

Le sue opere si trovano in numerose collezioni private, in Italia e all’Estero, nelle sedi Comunali di Lucca, Capannori, Carrara, Civitella Val di Chiana (AR), nel Museo dei Bozzetti di Pietrasanta e nella Collezione d’Arte Moderna del Museo dell’Hofstra University di New York.

L’esposizione è visitabile gratuitamente fino al 28 marzo, nei seguenti orari: martedì e giovedì 9-13, venerdì 13-19, sabato 10-13 e 16-19.

Per informazioni tel. 0583 428784 o scrivere all’e-mail staff.museo@comune.capannori. lu.it.