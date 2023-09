Al MuSA di Pietrasanta gli eventi di Over The Real – Festival Internazionale Video & Multimedia Art

Appuntamenti gratuiti nei giorni 23, 24, 25 e26 settembre e 1° ottobre 2023

Pietrasanta, 18 settembre 2023 – Ritorna in Versilia, dopo tanta attesa, con una serie di appuntamenti al MuSA di Pietrasanta l’ottava edizione di Over The Real – Festival Internazionale Video & Multimedia Art, il Festival che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale delle arti digitali, in programma dal 22 settembre al 1° ottobre a Lucca e Piestrasanta.

A Pietrasanta presso il MuSA sono in programma eventi musicali, video proiezioni e masterclass ad ingresso gratuito nei giorni 23, 24, 25 e26 settembre e 1° ottobre 2023.

Sabato 23 settembre alle ore 18:00 la cantante e compositrice campana Ludovica Manzo inaugura gli appuntamenti al MuSA di Pietrasanta con una performance musicale dal vivo immersa negli ambienti scenici audiovisivi di Lino Strangis. Ludovica Manzo è attiva come leader di progetti originali e vocalist in diverse formazioni nell’ambito del jazz contemporaneo, del songwriting e della musica improvvisata. Ha all’attivo diverse collaborazioni e incisioni discografiche (Repubblica-L’Espresso, Egea, MoonJune, Jazz Engine), si è esibita negli anni in numerosi importanti club e festival in Italia, Danimarca, Canada, Ungheria, Svezia e Spagna e ha inoltre collaborato alle musiche di cortometraggi e documentari.

Il calendario degli eventi in programma al MuSA di Pietrasanta prosegue domenica 24 e lunedì 25 settembre dalle ore 17:00, con la presentazione, a cura di Alessandro Romanini, docente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, e la proiezione di 34 opere audiovisive di artisti provenienti da Russia, Cuba e Iran. I video fanno parte di tre selezioni di video d’artista provenienti rispettivamente dal Festival Now & After (Russia) diretto da Marina Fomenko, dal FIVAC di Cuba presieduto da Jorge Luis Santana Pérez e dal Persian Experimental Short Film Festival di Teheran diretto da Omid Mahdavi.

Martedì 26 settembre alle ore 10:00 è in programma per le scuole la masterclass “Human in the loop. Arte e intelligenza artificiale”, con l’intervento di Domenico Quaranta, critico d’arte, curatore e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Premiazione del concorso per la realizzazione del manifesto 2023 vinto da Francesco Zerini.

Infine domenica 1° ottobre alle ore 17:00 si chiude l’edizione 2023 con un evento dedicato ai 60 anni della nascita della videoarte, con la proiezione di opere storiche di quattro grandi pionieri che hanno dato vita e forma a questo linguaggio dell’arte contemporanea. Saranno presentati “Global Groove” di Nam June Paik e John Godfrey, “Mirror Road” di Gary Hill, “Art of Memory” di Woody Vasulka, “Migration” di Bill Viola.

Il programma degli eventi della VIII edizione di Over The Real in programma MuSA di Pietrasanta sono stati realizzati grazie alla compartecipazione dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e organizzati da Lucca In-Tec, società partecipata dall’ente camerale, in collaborazione con Over The Real.

Over The Real è il festival ideato e diretto da Maurizio Marco Tozzi, Lino Strangis e Veronica D’Auria, realizzato in collaborazione e coproduzione con il Lucca Film Festival, con il patrocinio di Regione Toscana e del Comune di Pietrasanta, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, dott. Emanuel Bertuccelli, Private Banker Mediolanum Viareggio e con la compartecipazione di The Lands of Giacomo Puccini e Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per partecipare all’evento di inaugurazione sabato 23 settembre alle ore 18:00 è necessario iscriversi compilando il form di iscrizione che si trova alla pagina dedicata all’evento sul sito www.musapietrasanta.it .

Per info: info@musapietrasanta.it – MuSA di Pietrasanta, Via Sant’Agostino 61 (angolo via Garibaldi).