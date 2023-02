AL MONUMENTO AI CADUTI DI VIA PIAGGIA PER RICORDARE LE FOIBE, INVITIAMO CITTADINI E GRUPPI CONSILIARI

Il 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo di 350.000 giuliani, istriani, dalmati costretti ad abbondonare le loro terre di origine per sfuggire alla pulizia etnica del regime comunista jugoslavo subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.

La legge istitutiva del Giorno del Ricordo, affermano i consiglieri comunali della Lega Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso, raccomanda il coinvolgimento delle istituzioni per tenere viva la memoria delle drammatiche vicende relative al confine orientale e la controversia su Trieste per nulla risolte dal Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 ma, ad oggi, l’amministrazione comunale non ci ha informato sulle iniziative programmate per celebrare la ricorrenza.

Per questo motivo, proseguono i consiglieri della Lega, venerdi 10 febbraio alle ore 11:00 ci recheremo presso il monumento ai caduti di Via Carlo Piaggia per rievocare una tragedia ancora viva nella memoria dei sopravvissuti molti dei quali sono giunti in lucchesia ma per molti anni colpevolmente rimossa dalla coscienza collettiva almeno fino all’istituzione del Giorno del Ricordo fortemente voluto dal Presidente Ciampi.

Purtroppo, ricordano i consiglieri della Lega, le foibe non sono state valutate nella loro effettiva dimensione di tragedia nazionale per via del coinvolgimento del partito comunista che intendeva cedere Trieste alla Jugoslavia sicchè ancora oggi dobbiamo confrontarci con tesi negazioniste o riduzioniste che contrastano con la verità storica e con la coscienza collettiva prevalente che considera quegli eccidi una terribile pagina della nostra Storia recente sulla quale per molto tempo è stata stesa la vergognosa coltre del silenzio per pregiudizi ideologici e meschini calcoli politici.

La ricorrenza è utile per avere memoria di quanto accaduto per cui ignorarla o mostrare indifferenza sono atteggiamenti che ostacolano il sofferto percorso verso una memoria condivisa capace di superare contrapposizioni e ipocriti distinguo nel segno dell’unità nazionale.

Come ha affermato il Presidente Mattarella a proposito delle foibe “il vero avversario da battere, più forte e insidioso, è quello dell’indifferenza, del disinteresse, della noncuranza che si nutrono della mancata conoscenza della Storia e dei suoi eventi”.

Per queste ragioni, concludono i consiglieri leghisti, invitiamo i cittadini e tutti i gruppi presenti in Consiglio ad unirsi a noi per un momento di riflessione condivisa davanti al monumento ai Caduti di Via Carlo Piaggia alle ore 11:00.