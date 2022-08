Al mercato abbuffata di fichi e uva da tavola

In questi giorni di metà agosto, nei mercati non ci sono grandi novità da segnalare rispetto alle scorse settimane. Possiamo confermare il costo mediamente alto di tutti i prodotti ortofrutticoli. Per esempio, le pesche, molto richieste, stanno spuntando prezzi che consentono ai produttori di rifarsi un po’ delle ultime annate sfortunate. Le zucchine continuano a non produrre dove non annaffiate e non sono mai costate così tanto ad agosto, i fagiolini idem: quelli da grandi coltivazioni con raccolta a macchina non hanno retto in molti casi alla siccità dove è difficile o impossibile irrigare a modo.

Visti i prezzi medio alti generalizzati tanto vale puntare sulla qualità migliore che si possa trovare e quindi segnaliamo due prodotti che stanno dando il meglio di sé in fatto di gusto.

Iniziamo dai fichi, sia i bianchi prodotti in Puglia sia i neri dell’Abruzzo per parlare dei più diffusi, ma vi invitiamo ovunque siate in vacanza a cercare i prodotti locali. Spesso ci sono varietà misconosciute e deliziose. Anzi, sarebbe bello se ce le segnalaste. Potrete unire al periodo di villeggiatura la scoperta di cose buone locali che altrimenti non arriverebbero dove vivete e che potremmo tutelare. I prezzi in genere vanno dai tre euro in su al chilo: un po’ cari per essere estate, ma tutti davvero buoni e ben maturi, grazie al gran caldo degli ultimi tempi e al fatto che la loro pianta rustica non ha bisogno di tanta acqua.

Stesso discorso per l’uva da tavola, che con queste temperature e scarse escursioni tra notte e giorno, sviluppa dappertutto un grado zuccherino molto elevato, diventando dolcissima. Anche in questo caso le varietà locali sono pressoché infinite almeno quanto i luoghi che le ospitano. Alle classiche e commerciali Italia e Vittoria si scoprono moscati e moscatelli deliziosi, le pizzuttelle, più rare ma leggermente diverse in ogni paese. Da qui a fine settembre sarà una pacchia per chi ama sbocconcellare a fine pasto e presto ci saranno anche due Presìdi Slow Food disponibili: l’uva montonico abruzzese e la pizzuttello di Tivoli con i suoi acini appuntiti e un po’ ricurvi.

Queste condizioni climatiche, per quanto riguarda invece l’uva da vino, favoriranno i vitigni che di solito si usano per vini meno complessi e non da invecchiamento. Avremo grandi Barbera e Dolcetti in Piemonte, per dire…