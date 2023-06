AL MEDICEO, IL PRIMO TALK DELLA RASSEGNA “RITORNO AGLI OTTANTA”

Ospite il Gruppo80 per parlare dei pupazzi Uan, Five e Four

AL VIA DOMANI (SABATO), ORE 18.30 AL MEDICEO, IL PRIMO TALK DELLA RASSEGNA “RITORNO AGLI OTTANTA”

Nei prossimi appuntamenti sport, musica, cronaca, moda di quel decennio

SERAVEZZA – Prende il via domani (sabato) alle ore 18.30 a Palazzo Mediceo il primo talk del ricco programma di “Ritorno agli Ottanta”. Parallelamente alla mostra, visitabile sino al prossimo 16 luglio, sono infatti previste numerose iniziative collaterali che hanno al centro quel magnifico decennio.

Il primo appuntamento con i talk, dunque, è in programma domani con il Gruppo80 che racconterà la storia dei pupazzi Uan, Five e Four, le tre celeberrime mascotte delle reti Mediaset. I bambini di allora, ricorderanno trasmissioni come “Bim Bum Bam” e “Ciao Ciao” e nel talk potranno rivivere quei momenti conoscendo tutti i retroscena di questi fantastici personaggi.

Il secondo appuntamento è in programma il 16 giugno, sempre alle ore 18.30, con Clive e Savage che racconteranno il fenomeno tutto toscano di VideoMusic, una delle prime emittenti europee tematiche, basata interamente sulla musica.

Rimanendo in ambito televisivo, il 17 giugno sarà la volta di uno dei programmi cult degli anni ’80, ovvero Drive In, che verrà ripercorso da Dario Salvatori e Francesco Salvi attraverso la sua storia, i personaggi, gli aneddoti. Un vero successo di ascolto in quegli anni per un programma innovativo, a firma di Antonio Ricci, che portò alla ribalta numerosi personaggi.

Gli appassionati di sport troveranno il loro talk ideale il 18 giugno, questa volta alle ore 21.15, accompagnati da un grande nome del giornalismo e volto televisivo molto apprezzato qual è Marino Bartoletti che ripercorrerà quegli anni assieme ai calciatori Ciccio Graziani e Giovanni Galli, al ciclista Moreno Argentin e al pugile Patrizio Oliva.

Il 23 giugno, alle ore 18.30, sarà la volta della moda di quegli anni, attraverso un talk che vedrà la partecipazione di Jo Squillo, Francesco Martini Coveri e Daniele Sanzeni per Cerruti.

Ogni epoca ha le proprie colonne sonore tanto che uno dei talk è dedicato proprio alla musica: appuntamento il 29 giugno per ripercorrere e canticchiare le principali melodie del Festival di Sanremo. Ancora una volta, a condurre l’incontro, alle ore 21.15, sarà Marino Bartoletti con il duo Idea, per conoscere o ricordare aneddoti e curiosità del più popolare evento musicale del nostro Paese.

Gli anni ’80 sono stati caratterizzati da numerosi fatti di cronaca che hanno segnato la nostra storia e che saranno al centro del talk del 2 luglio, alle ore 18.30. Un viaggio nel tempo accompagnati dai giornalisti Alessandro Sallusti e Adolfo Lippi per ricordare protagonisti e fatti di quel periodo.

Concluderà la rassegna (anche se potrebbero esserci delle novità) il 7 luglio alle ore 18.30 il cantautore Franco Fasano che, intervistato da Michela Corsini, presenterà il suo libro “Io amo”.

La rassegna “Ritorno agli Ottanta” propone come evento centrale la mostra in corso a Palazzo Mediceo e visitabile tutti i giorni: dal lunedì al venerdì, in orario 16.00-23.00, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 23.00.

Numerose le iniziative collaterali che prevedono, oltre ai talk, la rassegna cinematografica in corso alle Scuderie Granducali, con la proiezione di film di quel decennio; gli appuntamenti con la musica il 1° e 8 luglio alle ore 20.30 con Radio Mitology che porterà a Seravezza la dance music anni ’80 con DJ Set e il 14 luglio alle ore 21, il concerto presentato dai Gemelli di Guidonia con la partecipazione di Marco Ferradini, Fiordaliso, Franco Fasano, Viola Valentino, Ivan Cattaneo, Sandy Marton, Ivana Spagna (biglietti disponibili su Vivaticket, Ticketone e presso Palazzo Mediceo).

Infine l’aperitivo “Ritorno agli Ottanta”: Fabrizio Diolà animerà gli appuntamenti parlando di cibo e di tradizione, alle ore 18.30 dei giorni 26 giugno, 3, 9, 17 e 24 luglio, sempre a Palazzo Mediceo.