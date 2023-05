Al liceo Majorana di Capannori la conclusione del progetto ‘Ambientiamoci’

L’iniziativa, ques’anno alla seconda edizione, vede coinvolte coinvolte le classi terze del Liceo Majorana, una classe quarta dell’ ISI Pertini e due classi quarte del Liceo Musicale . Il tutto sotto la regia del Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica che da molti anni si occupa di formazione ambientale nelle scuole superiori.

Promuovere stili di vita centrati sul rispetto di se stessi, degli altri, dell’ambiente e del bene comune, con il coinvolgimento di tanti giovani ma anche di adulti. E’ l’obiettivo del progetto ‘Ambientiamoci’ rivolto alle scuole secodarie di secondo grado, ispirato al principio che tutto è connesso in un’ottica di ecologia integrale. L’iniziativa, ques’anno alla seconda edizione, vede coinvolte coinvolte le classi terze del Liceo Majorana, una classe quarta dell’ ISI Pertini e due classi quarte del Liceo Musicale . Il tutto sotto la regia del Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica che da molti anni si occupa di formazione ambientale nelle scuole superiori. L’obiettivo è anche quello di far acquisire, alle nuove generazioni, stili di vita coerenti per sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale.

fonte noitv