AL LAVORO IN BICI – BIKE TO WORK”: contribuiti a dicembre già per 14 fortemarmini.

Riparte con alcuni correttivi, resi necessari, purtroppo, dalla seconda ondata della pandemia, “Al lavoro in bici – Bike to work”, il progetto del Comune di Forte dei Marmi nato sul finire dell’estate e finalizzato a incrementare la percentuale di cittadini utilizzatori della bicicletta come strumento di mobilità urbana, oltre che per far diminuire il numero delle auto in circolazione sul territorio con effetti positivi anche sulla salute e sul benessere dei residenti. E partono, così, finalmente, anche gli incentivi economici che l’Amministrazione Comunale corrisponderà agli iscritti fin da questo stesso mese: 25 centesimi di euro a chilometro con un tetto massimo giornaliero di sei euro e un tetto mensile di 50 euro.