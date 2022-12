A Forte dei Marmi l’unica festa in piazza di San Silvestro organizzata in Versilia. A condurre la serata, in piazza Garibaldi, sarà Caterina Ferri nell’ambito del programma Natale al Forte 2022.

Per la notte più lunga e festosa dell’anno il comune di Forte dei Marmi in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli ha organizzato una serata ricca di allegria con tanta musica che avrà inizio in piazza Garibaldi già delle 20:30 per arrivare all’intrattenimento vero e proprio, condotto da Caterina Ferri, alle 22.30 quando sul palco salirà la band che eseguirà dal vivo i più famosi pezzi dance anni 70-80, evergreen, pop con incursioni rock made in Italy per coinvolgere il pubblico in una lunga notte di divertimento e ballo all’aria aperta.