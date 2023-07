AL FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO LA 67ª EDIZIONE DEL PREMIO CARDUCCI “POESIA EDITA”

AL FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO LA 67ª EDIZIONE DEL PREMIO CARDUCCI “POESIA EDITA”

La premiazione, arricchita da musica e danza, si svolgerà a Pietrasanta

Il festival I Musei del Sorriso, organizzato dal Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca, prosegue con un nuovo grande appuntamento: giovedì 27 luglio alle 21:30, in piazza Duomo a Pietrasanta, ci sarà la cerimonia di premiazione del Premio Carducci “Poesia edita”, giunto alla sua 67ª edizione.

Sono più di 60 anni di storia della poesia italiana quelli scritti dal Premio Giosuè Carducci, il riconoscimento intitolato al primo Nobel italiano per la letteratura e che ha visto tra coloro che ne sono stati insigniti, poeti del calibro di Luzi, Erba, Cucchi e Rondoni.

La serata, che cade nel giorno della nascita del grande poeta, unirà poesia, musica e danza, sarà condotta da Neri Marcorè. e vedrà confrontarsi in un incontro i finalisti Cristina Alziati (Quarantanove poesie e altri disturbi, Marcos Y Marcos), Antonio Bux (Gemello falso, Avagliano Editore) e Fabio Pusterla (Tremalume, Marcos Y Marcos). Durante la serata, sono in programma anche momenti di musica con Pietrasanta in Concerto e i solisti dell’Orchestra da Camera di Bruxelles, che accompagneranno la danzatrice Glenda D’Amanzo. Il momento clou della serata, ovviamente, sarà la proclamazione del vincitore assoluto del concorso.

L’evento è organizzato dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con il Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca.

Tutti gli eventi sono gratuiti (eccetto il concerto di Lorenzo Baglioni a Barga del 21 settembre che avrà un costo simbolico di 5 euro).

Il Festival viene organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, la Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.