AL FESTIVAL DEL BOSCO IL LABORATORIO DI LAND ART PER BAMBINI E RAGAZZI

La “Land art” è una forma d’arte contemporanea dove gli artisti abbandonano la sede museale classica per trasferirsi in un ambiente naturale. Nelle opere di “Land art” viene utilizzato l’elemento naturale, creando nuove forme dall’impatto visivo ed estetico molto forte e immediato. Non sono opere eterne, sono anzi effimere, composte da materiali naturali che non possono arrecare inquinamento e pensate per essere distrutte e modificate dalla natura stessa.