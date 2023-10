AL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI CAMAIORE LO SPETTACOLO “POLVERE NERA”

FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE AL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI CAMAIORE LO SPETTACOLO “POLVERE NERA”

A seguire, il laboratorio creativo e musicale “Baozha/esplosioni”

Un’avventura “esplosiva” quella di mercoledì 18 ottobre al Civico Museo Archeologico di Camaiore, rivolta agli alunni dell’Istituto Comprensivo Camaiore 1. Per una partecipazione scaglionata e accessibile a tutte le classi, sono previste due repliche durante la mattinata, la prima alle 9 e la seconda alle 11 (per una durata complessiva di 1 ora e mezzo).

“Polvere Nera” è uno spettacolo teatrale per bambini, ambientato nella Cina medievale e tratto dall’omonimo romanzo di Miriam Dubini (collana Libri Corsari), scrittrice, drammaturga e attrice teatrale. La rappresentazione è realizzata dalla compagnia camaiorese Coquelicot, in collaborazione con Lucca Crea e Book on a Tree: la narrazione è a cura di Marica Bonelli, mentre la partitura musicale è di Chiara Sale.

Dopo lo spettacolo ci sarà il laboratorio “Baozha/Esplosioni – ritmi e movimenti in gioco”: si entrerà nel vivo del racconto di “Polvere Nera”, scoprendo più da vicino i personaggi, le situazioni e… le esplosioni, mediante la voce, il movimento e l’utilizzo di strumenti musicali.

L’evento fa parte del festival I Musei del Sorriso ed è realizzato in collaborazione con il Civico Museo Archeologico di Camaiore.

Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.