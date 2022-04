Al Circolo di Borgo abbiamo inaugurato la pavimentazione esterna completamente riqualificata

Ci sono giornate che tutta la comunità si porta nel cuore: oggi abbiamo vissuto una di queste giornate.

Al Circolo di Borgo abbiamo inaugurato la pavimentazione esterna completamente riqualificata e, con la speciale occasione, abbiamo coinvolto tutti i Presidenti della storia del Circolo, tutte le bariste ed i baristi dal passato al presente, e lo abbiamo fatto con tanta partecipazione di cittadini.

Questo luogo, così prezioso per la socialità di Borgo, è pronto per la stagione primavera/estate che abbiamo davanti. Una stagione che, giunta al fine dello stato di emergenza, ci auguriamo possa essere di rinascita per tutti.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante momento.

Avanti, insieme

PATRIZIO ANDREUCCETTI