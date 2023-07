AL CIOCCO I TRICOLORI TEAM RELAY XCO

La Tenuta il Ciocco di Barga in provincia di Lucca si dipingerà di verde, bianco e rosso il 9-10 settembre per i Campionati Italiani Giovanili XCO Team Relay. Inoltre la ‘Living Mountain’ toscana ospiterà la quinta e ultima tappa di Coppa Italia Giovanile XCO 2023, per vivere un weekend di sport in uno scenario naturale sospeso nel tempo. Nella Valle del Serchio, dove sorge dal 1961 il resort diffuso il Ciocco, si vive la montagna in ogni stagione e le competizioni di mtb si accendono soprattutto nei mesi estivi. Ed ecco che dopo il successo dell’anno scorso i giovani talenti ritornano a darsi battaglia nell’‘isola verde’ toscana. A indossare il tricolore 2022 è stato il Jam’s Bike Team Buja con i friulani Leonardo Ursella, Sabrina Rizzi, Filippo Grigolini ed Ettore Fabbro a dominare nella parte finale di gara e staccando la Ciclistica Rostese e la Polisportiva Oltrefersina, che hanno poi completato il podio. Nella vasta proprietà della Tenuta il Ciocco di ben 600 ettari si alternano basse colline e montagne più importanti, ed è ricca di sentieri nel bosco che fanno divertire gli amanti dell’off-road, ma anche chi preferisce svolgere trekking o semplici passeggiate all’aria aperta. Il Ciocco ha un curriculum per quanto riguarda i grandi eventi di mtb davvero invidiabile: a iniziare dagli UCI Mountain Bike World Championships nel 1991, il Campionato Europeo e la Coppa del Mondo di bike trial, le gare nazionali di XC, di Coppa Italia Giovanile XC, e persino il primo Campionato Italiano di pump track. Il Ciocco è vivo tutto l’anno proponendo interessanti eventi di ogni tipo, spaziando dal rally ai festival culturali e musicali. Ritornando in sella, i giovani bikers hanno già disputato le prime tre tappe di Coppa Italia, festeggiando proprio nell’ultima tappa di Gorizia di inizio giugno con le vittorie di Mattia Acanfora (già vincitore della tappa inaugurale di Agrigento) e di Beatrice Maifré tra gli Esordienti 1° anno, mentre tra i 2° anno hanno trionfato Mariachiara Signorelli e Filippo Cingolani. Invece per quanto riguarda la categoria Allievi 1° anno successo per Filippo Grigolini e Elisa Bianchi, con infine Elia Rial e Sofia Guichardaz sul primo gradino del podio tra i 2° anno. La quarta prova di Coppa Italia si svolgerà a San Giovanni Rotondo, in Puglia, il 27 agosto, dopodiché i riflettori si sposteranno a Barga per il gran finale. Da ricordare il primo grande evento estivo di mtb in terra toscana, con i Campionati Europei Giovanili dall’1 al 6 agosto.