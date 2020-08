Al Caffè de La Versiliana si parla di intelligenza artificiale con Maria Chiara Carrozza e Adriano Fabris lunedì 24 agosto, ore 18.30

Marina di Pietrasanta (LU) _ Sarà l’intelligenza artificiale il tema affrontato dal secondo e ultimo incontro filosofico organizzato da Sophia – la Filosofia in festa in collaborazione con il Caffè de La Versiliana. In un suggestivo dialogo tra filosofia e scienza, Maria Chiara Carrozza, ingegnere della Scuola Superiore Sant’Anna, ex Ministra dell’Istruzione, e Adriano Fabris, filosofo, docente ordinario di Filosofia Morale ed Etica della Comunicazione presso l’Università di Pisa, discuteranno del tentativo e del sogno di emulare, riprodurre, se non addirittura replicare, la ragione umana, inseguendo la secolare domanda che chiede: “Cosa significa pensare?”. L’incontro, in programma lunedì 24 agosto alle 18.30 è condotto da Alessandro Montefameglio e Massimiliano Montefameglio.

La Fondazione Versiliana ricorda che l’ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all’inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”e saranno in onda anche suNoi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.