Al Berlingaio di Stazzema un incontro sulla strage di Sant’Anna sabato 7 agosto

Sabato 7 agosto ore 18,00 alla Casa del Berlingaio di Stazzema incontro a cura della dottoressa Valentina Cesarali “L’esperienza del trauma nella comunità. Sant’Anna: Le vittime secondarie e la traumatizzazione vicaria”. Sant’Anna di Stazzema è un luogo particolare, vittima due volte della guerra e poi nel dopoguerra. Per il sacrificio dei suoi cittadini perché il luogo della strage divenisse un monito per le giovani generazioni e luogo di riflessione sugli orrori della guerra per costruire un futuro di pace, il Parlamento Italiano ha fatto di Sant’Anna di Stazzema la sede del Parco Nazionale della pace, unico nel nostro Paese.

Valentina Cesarali, Psicologo psicoterapeuta, Professore presso l’Università di Siena, Corso di Laurea Scienze del Servizio Sociale della materia Fondamenti di Psicologia Generale, rifletterà sulle implicazioni e ricadute di un evento traumatico sulla salute psicologica dei sopravvissuti, e delle generazioni successive, nonché l’impatto a livello sociale e comunitario e del ruolo della cura della memoria come strumento elaborativo a livello collettivo.

L’accesso all’incontro è gratuito.

L’evento è inserito nel programma delle celebrazioni per il 77esimo anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema.