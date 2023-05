Al Basketball Club Lucca si torna a parlare di semifinali e finali.

Al Basketball Club Lucca si torna a parlare di semifinali e finali. Questa volta a dover passare sotto le – forche caudine – di color amaranto, leggasi Arezzo è la Under 19 Gold, Top Speed.

Quella della Top Speed è stata una stagione fantastica, costellata di soddisfazioni e successi, sette su otto le vittorie che gli hanno permesso di chiudere una prima fase dominata con il primo posto in classifica.

Tredici su diciotto, invece le vittorie conseguite nella seconda fase del campionato dalla U19 Gold, più di ogni altra franchigia, successi che hanno permesso a coach Nalin di salire sul gradino più alto della classifica.

Il campionato U19 Gold è stato duro, difficile, formato da squadre di alto livello, per conoscere i nomi delle prime quattro squadre che avrebbero avuto accesso alle semifinali si è dovuto aspettare l’ultima partita del campionato, erano addirittura sei le squadre che matematicamente potevano ambire alla piazza d’onore e alla qualificazioni

La fortissima Cecina, il Prato, l’Arezzo, Legnaia e invictus Livorno, oltre naturalmente al Bcl, queste le pretendenti al titolo e solamente un guizzo nel finale di campionato, vincendo in sequenza gli ultimi tre confronti, ha consentito alla Top Speed di conquistare il primo posto in classifica a quota 26 punti, seguita dal Cecina, il Prato Basket giovane e l’Arezzo a 24 punti.

Le semifinali si giocheranno il 15 Maggio a Cecina e l’eventuale finale, martedi 16 Maggio sempre a Cecina e ironia della sorte, per accedere alla finale, la Top Speed di Nalin dovrà affrontare una squadra le cui divise sono color amaranto, quelle della U19 Gold targata SB Arezzo

Un colore che ultimamente è risultato, essere un po’ indigesto alle rappresentative del Basketball Club Lucca anche se in categorie diverse, emotivamente può essere un fattore di cui tenerne conto.

Il match che tra poche ore il Bcl dovrà giocare, non è tra i più semplici, Arezzo ha dalla sua una maggior fiducia per aver vinto, contro il Bcl, sia all’andata che al ritorno.

Nalin come sempre non lascia nulla al caso, si è preparato e ha preparato la squadra, deciso a ribaltare un pronostico, attualmente non favorevole. “ Ci siamo preparati molto bene, meglio di tante altre volte, abbiamo avuto, cosa rara quest’anno, tutti i ragazzi a disposizione nelle sedute di allenamento.

Arezzo parte favorito, ma è una squadra sicuramente alla nostra portata, c’è tanta voglia di far bene e questo è molto positivo.

L’approccio alla partita di domani non può essere assimilato a quello che si ha in una serie come i playoffs, con Arezzo è una partita secca, dove conta e spesso fa la differenza, la forza mentale, che una squadra ha e riesce ad avere per tutta la partita. I miei ragazzi su questa cosa sono davvero bravi, più di una volta hanno dato prova di avere carattere e forza alla stregua di giocatori adulti e navigati”

Palla in aria al palazzetto di Cecina alle 18:30 arbitreranno l’incontro il Sig. Cavasin e Rossetti di Livorno