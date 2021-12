Al bar senza Green pass: sanzionati titolare e cliente

VIAREGGIO – Si trovava seduto al tavolo al bar a bere il caffè senza il Green pass. Ma anche il titolare stesso dell’attività era senza certificazione verde. E’ successo in un locale sulla via Aurelia a Viareggio.

L’episodio è emerso dai controlli eseguiti lo scorso weekend dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio impegnato proprio nei controlli per il rispetto della normativa sul Super Green pass.

Al momento del controllo, dunque, all’interno del bar, seduto al tavolo era presente un cliente, F.R. di Carrara, il quale stava consumando all’interno del locale senza essere possessore del certificato necessario. I poliziotti hanno controllato anche il titolare ed è emerso che si trovata sul proprio posto di lavoro senza avere il possesso del green pass base.

Il Commissariato di Viareggio fa sapere che i controlli dedicati andranno avanti anche nei prossimi giorni e saranno intensificati in vista delle festività natalizie. Vale la pena ricordare che, in base all’ultimo decreto governativo, la consumazione al tavolo al chiuso non è consentita in zona bianca, gialla e arancione senza green pass, ma neanche con green pass da tampone. Nelle tre zone, il consumo è consentito solo con Super Green pass (vaccinazione/guarigione).