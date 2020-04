AIUTO CONCRETO PER CHI È VITTIMA DI VIOLENZA DOMESTICA

In questo periodo di emergenza sanitaria, l’isolamento e la convivenza forzata possono diventare un serio pericolo per tutte le vittime di violenza domestica.

Uno tra i tanti effetti di questo virus è stato infatti quello di andare ad aumentare gli atti di violenza in famiglia.

La procedura che generalmente viene seguita parte da una chiamata o una segnalazione della vittima di Violenza, la stessa viene accompagnata al PS dove viene assistita in una stanza speciale chiamata stanza rosa, dopo le prime cure le associazioni e referenti codice rosa di zona si attivano per cercare le soluzioni più agevoli alla vittima, quasi sempre donna e spesso con figli minori.

Fino ad oggi le vittime venivano accolte in case rifugio fuori zona, questo anche per allontanarle dal convivente violento. A causa della emergenza covid19 questo non è più possibile.

Purtroppo le soluzioni abitative a Pietrasanta sono al completo. Questo anche poiché non esiste sul nostro territorio una casa rifugio ma solo associazioni, laiche e religiose che danno la loro disponibilità. Gli alloggi devono però avere determinate caratteristiche, in particolare esigono un controllo all’ingresso. Questo per evitare contatti tra la vittima e il maltrattante, che molto spesso torna a cercarla.

La urgente necessità quindi è reperire soluzioni abitative, che diano a queste donne già in grave stato di emergenza un rifugio, un posto sicuro dove poter vivere. Anche per un periodo limitato alla emergenza covid19, per cercare nel mentre soluzioni stabili altrove.

Chiediamo quindi al Sindaco e all’assessore al sociale di adoperarsi per cercare una soluzione, cercare abitazioni da mettere a disposizione.

Potrebbe infatti il comune fare da tramite con strutture alberghiere disponibili ad accogliere temporaneamente le donne con minori in difficoltà, o mettere a disposizione immobili residenziali di proprietà comunale.

Ettore Neri

Capogruppo PD Pietrasanta

Segreteria PD Versilia con delega Enti Locali

Claudia Dinelli

Segreteria PD Pietrasanta

Membro Segreteria PD Versilia