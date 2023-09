AIUTAMI AD ESSERE IO’ CON LO PSICOTERAPEUTA MATTEO LANCINI LUNEDI’ 2 OTTOBRE A CAPANNORI

AIUTAMI AD ESSERE IO’ CON LO PSICOTERAPEUTA MATTEO LANCINI LUNEDI’ 2 OTTOBRE A CAPANNORI

L’incontro è organizzato da Comune di Capannori e Azienda USL Toscana nord ovest

“Aiutami ad essere io” è il titolo dell’incontro organizzato per lunedì 2 ottobre a partire dalle ore 17 nella sala del consiglio comunale di Capannori dall’Amministrazione comunale di Capannori e dall’Azienda USL Toscana nord ovest, insieme al Progetto CO.LLA (Centro e Laboratori Giovani) e all’associazione di volontariato culturale Aeliante.

Protagonista dell’evento il noto psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro di Milano Matteo Lancini, noto psicologo e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica. E’ presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano, punto di riferimento da oltre 30 anni per gli adolescenti, e docente presso il dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano. È anche direttore del master “Prevenzione e trattamento della dipendenza da internet in adolescenza” e insegna nella scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro.

​ Il suo ultimo libro, “Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta” , non è una disamina dei comportamenti e dei problemi dei giovani, bensì una panoramica delle difficoltà degli adulti, la cui fragilità e anche ipocrisia possono arrivare a ostacolare la crescita e l’equilibrio dei ragazzi.

“Si tratta di un’occasione importante di riflessione e di confronto sulla condizione dell’adolescenza, fase delicata della crescita di ognuno, e sul ruolo educativo degli adulti grazie alla presenza di Matteo Lancini importante psicoterapeuta- afferma il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Come amministrazione comunale stiamo portando avanti numerosi progetti, percorsi e attività rivolti ai più giovani per renderli protagonisti della realtà in cui vivono -. Inoltre abbiamo istituito un servizio gratuito di consulenza psicologica online rivolto a tutti i cittadini e cittadine dai 14 anni in su che hanno bisogno di un supporto per affrontare alcune questioni della propria vita, quindi rivolto sia ai giovani che agli adulti. Con la rassegna ‘Percorsi di Pedagogia Globale’ da diversi anni offriamo anche opportunità di approfondimento su temi legati alla conoscenza di sè stessi e all’acquisizione quindi di nuovi saperi e nuovi livelli di cognizione da spendere anche in ambito educativo”.

La presentazione verrà introdotta dal vice sindaco del Comune di Capannori Matteo Francesconi e dalla responsabile della struttura di Educazione e promozione della salute area nord della Asl Valeria Massei.

L’incontro con Lancini sarà poi moderato dal giornalista Sirio Del Grande e dalla dirigente psicologa e responsabile dei Consultori di Lucca Patrizia Fistesmaire.

Si tratterà in pratica di una riflessione tra adulti per aiutare i giovani a crescere, cercando anche di rispondere ad alcune domande: chi sono i nostri ragazzi e le nostre ragazze? Cosa produce in loro dolore e disagio? Come si possono mitigare queste problematiche?