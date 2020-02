Aikido e Judo Club Fornaci, un connubio davvero indissolubile

Grande aikidoka ed ottimo comunicatore, il Maestro Rubatto, ha tenuto una lezione articolata in due giorni sul concetto Shu-Ha-Ri, trasversale a tutti gli stili marziali e sulla disciplina dell’Aikido. Il gruppo docente è stato ospitato presso la struttura turistica de Il Ciocco, ennesimo contatto con una importante realtà del territorio promosso dal Judo Club da sempre attento anche ai rapporti tra sport e sviluppo turistico. Grande soddisfazione alla fine per tutti i partecipanti al, in particolare per il Judo Club Fornaci che vede il consolidarsi di un idea nata cinque anni fa dal titolo “Tanti stili un solo dojo” che ha portato sui tatami di Fornaci non solo la disciplina principe di questa associazione, il Judo, ma anche l’Aikido e il Karate, il Jujitsu, il Tai Chi, il Kung Fu.