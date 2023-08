Aifa, dispone il ritiro di un noto farmaco antinfiammatorio.

Con apposito provvedimento del 2 agosto 2023, l’Aifa – Agenzia italiana del farmaco – a tutela della salute pubblica, ha disposto, il ritiro, a scopo cautelativo di un lotto di un farmaco antinfiammatorio. Nel dettaglio si tratta del medicinale “VIMOVO 500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato AIC n. 040611030, lotto n. 02210T scad. 03/2024 della ditta GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L. sita in Milano, via Vittor Pisani 16. Questo farmaco Vimovo viene impiegato per il trattamento sintomatico dell’artrosi, dell’artrite reumatoide e delle infiammazioni delle articolazioni vertebrali (spondilite anchilosante). Vimovo aiuta ad alleviare il dolore e a ridurre il gonfiore, l’arrossamento e l’infiammazione.Vimovo deve essere assunto solo su prescrizione medica e sotto costante controllo medico. Il provvedimento del ritiro del lotto del medicinale sopra specificato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato adottato ai sensi dell’art. 70 D. L.vo 219/2006, a livello grossisti, da parte della ditta relativa al valore fuori specifica del titolo di esomeprazolo. La ditta Grünenthal Italia S.r.l., ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro a livello di grossisti che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.