Ai Sindaci dei 14 Comuni della Piana Lucchese e Valdinievole.

I Riformisti x Italia Viva e il Terzo Polo avevano fatto un ragionevole appello per una sospensione provvisoria da parte della Regione Toscana del divieto di accendere il riscaldamento a legna e pellets, nei 14 comuni della piana lucchese e Valdinievole, in presenza della grave crisi energetica del gas e soprattutto degli impossibili costi relativi.

Nei giorni scorsi questo appello è stato fatto proprio anche dal Sindaco di Porcari.

L’assessore regionale della toscana Monni ha respinto la richiesta confermando il divieto di accensione dal 1°novembre.

Una decisione assurda e insensibile alle esigenze degli abitanti dei 14 comuni, che non può essere accettata a meno che la Regione non stanzi qualche milione di euro per dare un contributo per il riscaldamento a gas di ogni famiglia.

Chiediamo al Sindaco di Lucca e agli altri Sindaci interessati di opporsi in tutte le sedi, anche giudiziarie, a questa decisione di insensibilità civile gravemente lesiva per migliaia di famiglie del nostro territorio.