Agriturismi, quasi tutto esaurito per pranzi e cene; meno bene i pernottamenti

PROVINCIA – Sarà un ponte pasquale a due volti per le 228 strutture agrituristiche presenti tra la Garfagnana, la Piana e la Versilia : molto bene quello della ristorazione a km zero con le strutture che fanno registrare quasi il tutto esaurito per Pasqua e Pasquetta.

Inferiore invece l’affluenza per quanto riguarda i pernottamenti con una struttura su tre che registra ancora disponibilità. A rilevare il trend per le festività pasquali e per il ponte del 25 aprile sono Coldiretti Lucca e Terranostra, l’associazione che raduna gli agriturismi.

fonte noitv