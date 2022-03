Agricoltura, Fantozzi (Fdi): “Porterò l’allarme siccità in Commissione, dobbiamo sostenere gli agricoltori ma va anche cambiata la gestione della risorsa idrica”

“La siccità mette in ginocchio i campi e favorisce gli incendi. Dobbiamo mettere in campo soluzioni strutturali per reagire al cambiamento climatico, del resto a cosa servirebbe metterci a fare la danza della pioggia?”

Firenze 26/03/2022 – “La siccità sta mettendo in ginocchio coltivazioni e agricoltori. L’allarme lanciato dagli agricoltori va affrontato immediatamente e non sottovalutato soprattutto per una regione come la nostra a vocazione agricola. Porterò l’allarme siccità in Commissione Sviluppo economico e rurale perché dobbiamo mettere in campo soluzioni per reagire al cambiamento climatico e va cambiata la gestione della risorsa idrica con interventi strutturali come invasi e bacini d’accumulo. L’approvvigionamento idrico diventa fondamentale, il Consorzio di Bonifica di Lucca sta valutando di anticipare, rispetto a giugno, la partenza della stagione irrigua, ed il fiume Serchio è a livelli molto bassi. Dobbiamo fare i conti con una stagione siccitosa agendo nell’immediato e programmando nel breve periodo, del resto a cosa servirebbe metterci a fare la danza della pioggia?” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico e rurale.

“Sostegno agli agricoltori, già alle prese con gli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina, con rincari spropositati per energia e carburanti. Il comparto agricolo garantisce lavoro per migliaia di persone. La Regione Toscana, per quelle che sono le sue competenze, deve mettere in campo adeguati sostegni per il mondo agricolo e deve chiedere con forza al Governo lo stato di emergenza. La siccità, come la cronaca ci riporta quotidianamente, favorisce anche gli incendi. L’attenzione della Regione deve essere perciò massima perché stiamo parlando di un settore strategico” sottolinea Fantozzi.