CAPRA IN UMIDO

Questa ricetta va bene anche per la pecora, per una bestia che sia vecchia, ma ciò non toglie che sia usata per l’agnello, è una ricetta dei pastori, della transumanza, le verdure le procuravano con scambi o facendo un piccolo orticello vicino alla rinserrata del bestiame, si sa che il concime di pecora è molto buono per i terreni se è stato stagionato e veniva usato allo scopo, venduto o scambiato con la popolazione locale.

Per quattro persone occorrono circa un chilo e mezzo di carne di capra adulta, cipolle, sedano, carote, aglio, prezzemolo e pomodoro, sale e brodo.

Tagliate la carne di capra a pezzi e fatela rosolare in padella, buttate via l’acqua che si forma. A parte, in una casse­ruola, preparate un soffritto di cipolle, sedano, carote, aglio. Aggiun­gete i pezzi di capra e fate rosolare ancora aggiungendo prez­zemolo e po­modoro maturo spappolato con le mani, quindi fare cuocere a fuoco dolce aggiungendo acqua o brodo per un paio d’ore. Si serve con polenta gialla “formenton otto file”.

Per profumare di più la capra o per far perdere l’eventuale odore potete usare in cottura una foglia di orbaco, alloro, del peporino, timo, del rosmarino.