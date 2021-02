Agire contro il cancro è una priorità globale.

Per questo, ogni anno, il 4 febbraio torna l’appuntamento con la Giornata Mondiale contro il Cancro, un momento per sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione, diagnosi precoce e trattamento. Un momento per pensare a tutte quelle persone che quotidianamente combattono questa battaglia.